Από τότε που ήταν διεκδικήτρια...

Ναι μεν η ομάδα της Αμμοχώστου παραμένει σε δύσκολη βαθμολογική θέση, αφού με τους 13 βαθμούς είναι στην 11η θέση, τρεις πάνω από τις Ε.Ν. Ύψωνα και Ομόνοια Αραδίππου, όμως η εικόνα της είναι εντελώς διαφορετική συγκρίνοντας τα τελευταία παιχνίδια με τα πρώτα έξι στα οποία είχε πάρει μόλις δύο βαθμούς. Μάλιστα, μετά την πρόσφατη ισοπαλία με τον Απόλλωνα η «Κυρία» συμπλήρωσε επτά αγώνες χωρίς να δεχθεί ήττα, μετρώντας πέντε ισοπαλίες και δύο νίκες.

Την προηγούμενη φορά που η Ανόρθωση είχε επτά παιχνίδια άνευ ήττας, ήταν τη σεζόν 2023-24 όταν συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου. Συγκεκριμένα, από την 11η αγωνιστική μέχρι 17η είχε πανηγυρίσει έξι νίκες και έφερε μία ισοπαλία, αποτελέσματα που την έφεραν στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς, δύο πίσω από τον ΑΠΟΕΛ. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η ιδανική αυτή πορεία δεν συνεχίστηκε και στο φινάλε της σεζόν είχε τερματίσει στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.