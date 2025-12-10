Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για Βουλγαρία - Ποιοι μένουν εκτός αποστολής

Με προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας ολοκληρώθηκε η μίνι «ασπρόμαυρη» προετοιμασία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα του Ράζγκραντ κόντρα στην πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας και περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Εκτός προγράμματος έμειναν οι Γιακουμάκης , Πέλκας , Μιχαηλίδης και Σάστρε , οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία, αυξάνοντας τους προβληματισμούς για τον Ρουμάνο τεχνικό.

Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί για Βουλγαρία. Στις 20:00 στη Ludogorets Arena θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου των Ράζβαν Λουτσέσκου και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

SDNA