Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για Βουλγαρία - Ποιοι μένουν εκτός αποστολής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Τούμπα, χωρίς τους Γιακουμάκη, Πέλκα, Σάστρε και Μιχαηλίδη, με τον Δικέφαλο να αναχωρεί το απόγευμα για τη Βουλγαρία
Με προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας ολοκληρώθηκε η μίνι «ασπρόμαυρη» προετοιμασία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα του Ράζγκραντ κόντρα στην πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική του Europa League.
Η τελευταία προπόνηση της ομάδας διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας και περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Εκτός προγράμματος έμειναν οι Γιακουμάκης , Πέλκας , Μιχαηλίδης και Σάστρε , οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία, αυξάνοντας τους προβληματισμούς για τον Ρουμάνο τεχνικό.
Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί για Βουλγαρία. Στις 20:00 στη Ludogorets Arena θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου των Ράζβαν Λουτσέσκου και Κίριλ Ντεσπόντοφ.
SDNA