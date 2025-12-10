ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για Βουλγαρία - Ποιοι μένουν εκτός αποστολής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για Βουλγαρία - Ποιοι μένουν εκτός αποστολής

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Τούμπα, χωρίς τους Γιακουμάκη, Πέλκα, Σάστρε και Μιχαηλίδη, με τον Δικέφαλο να αναχωρεί το απόγευμα για τη Βουλγαρία

Με προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας ολοκληρώθηκε η μίνι «ασπρόμαυρη» προετοιμασία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του αγώνα του Ράζγκραντ κόντρα στην πρωταθλήτρια Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας και περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. 

Εκτός προγράμματος έμειναν οι Γιακουμάκης , Πέλκας , Μιχαηλίδης και Σάστρε , οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία, αυξάνοντας τους προβληματισμούς για τον Ρουμάνο τεχνικό.

Το απόγευμα η ομάδα αναχωρεί για Βουλγαρία. Στις 20:00 στη Ludogorets Arena θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου των Ράζβαν Λουτσέσκου και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

 

SDNA

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

UEFA Youth League: Έδειξαν τον δρόμο οι μικροί της Πάφου απέναντι στη Γιουβέντους

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι τοπ 10 Ελλήνες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανρί για Σαλάχ: «Και εγώ είχα προβλήματα με τους προπονητές αλλά προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για Βουλγαρία - Ποιοι μένουν εκτός αποστολής

Ελλάδα

|

Category image

Πέταξε ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Παλμέιρας «έδεσε» τον Αμπέλ Φερέιρα έως το 2027

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραλίγο «εμπλοκή» με τη συμμετοχή του Ταρέμι στο Μουντιάλ – Ποιο ήταν το ζήτημα για τον Ιρανό φορ

Ελλάδα

|

Category image

Σοκ με Γουορντ στον Ολυμπιακό - Μένει έναν μήνα εκτός

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπενίτεθ: «Με ενδιαφέρει ότι οι παίκτες προσπαθούν»

Ελλάδα

|

Category image

Κανονικά με Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. προσπαθεί να πείσει τον 15χρονο Γκάμπριελ να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τότε που ήταν διεκδικήτρια...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κάρντιφ ζητά 100+ εκατ. λίρες από τη Ναντ για τον Σάλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μεγάλη επένδυση του Μαρινάκη στο «City Ground»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη