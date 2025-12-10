Παραλίγο «εμπλοκή» με τη συμμετοχή του Ταρέμι στο Μουντιάλ – Ποιο ήταν το ζήτημα για τον Ιρανό φορ

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το πρόβλημα προέκυψε λόγω των αυξημένων πολιτικών εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες –μία εκ των διοργανωτριών χωρών– και το Ιράν. Αφορμή στάθηκε η εφαρμογή ενός προεδρικού διατάγματος του 2025, το οποίο περιορίζει την είσοδο στις ΗΠΑ για πολίτες 19 χωρών, μεταξύ αυτών και το Ιράν.

Για τον Ταρέμι, ωστόσο, υπήρχε ένα επιπλέον εμπόδιο: ο 33χρονος άσος έχει υπηρετήσει δύο χρόνια στρατιωτικής θητείας στο Ναυτικό των IRGC. Το στοιχείο αυτό μπορούσε να οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές στο να του αρνηθούν τη βίζα, κάτι που θα καθιστούσε αδύνατη τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της FIFA ότι η αποστολή του Ιράν δεν θα αντιμετωπίσει κανένα εμπόδιο, ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Ταζ, είχε εκφράσει τον προβληματισμό του:

«Πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικές επιλογές για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε, αν εμποδίσουν έναν συγκεκριμένο παίκτη από το να εισέλθει στη χώρα, να έχουμε εναλλακτικές λύσεις».

Τελικά, σύμφωνα με το «Football360», οι φόβοι αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Ο Ταρέμι έχει ήδη λάβει αμερικανική βίζα για το τουρνουά του καλοκαιριού, γεγονός που σημαίνει ότι η συμμετοχή του με το Ιράν στο Μουντιάλ δεν κινδυνεύει και ο έμπειρος φορ των «ερυθρολεύκων» θα δώσει κανονικά το «παρών».

🚨 Regardless of Iran-Israel war, Taremi could not have been at the FIFA club world cup in the summer because USA would not grant him a Visa.



It’s due to his 1 year of mandatory military service with a branch of Iranian military IRGC, listed as a terrorist organization by the US pic.twitter.com/SkYTRTmPZH — Throwback Iranian Football (@Tarikh_football) December 9, 2025

SDNA