«Πάτησε» Βιέννη η Ομόνοια

Η αποστολή της Ομόνοιας προσγειώθηκε στην Αυστρία γύρω στις 13:30, ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης της Πέμπτης απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης.

Μετά την άφιξη, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ θα κατευθηθούν στο ξενοδοχείο όπου θα έχουν χρόνο για ξεκούραση από το ταξίδι.

Το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση επί αυστριακού εδάφους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Ραπίντ, εκεί όπου θα διεξαχθεί και ο αυριανός αγώνας.