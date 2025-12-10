Κανονικά με Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Πέραν της «ανοιχτής πληγής» που άφησε η εντός έδρας ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Θέλτα με 0-2 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τόσο στην ψυχολογία των παικτών του Τσάμπι Αλόνσο, όσο και στην βαθμολογία της La Liga, οι «μερέγχες» είχαν να διαχειριστούν τα προηγούμενα 24ωρα και τον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ.

Την Τρίτη (9/12) ο Γάλλος αστέρας δεν προπονήθηκε ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) και η παρουσία του κόντρα στους Πολίτες ήταν στον «αέρα». Τελικά, ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να συμπεριλάβει κανονικά τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Το ερώτημα τώρα είναι αν ο 26χρονος επιθετικός θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα ή αν ο Ισπανός τεχνικός θα τον προστατεύσει αφήνοντάς τον στον πάγκο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ρεάλ Μαδρίτης πηγαίνει στο κρίσιμο παιχνίδι με επτά απουσίες (Καρβαχάλ, Τρεντ, Χουίσεν, Μιλιτάο, Αλάμπα, Μεντί και Καμαβινγκά). Για να ενισχύσει την ομάδα, ο Τσάμπι Αλόνσο στράφηκε δεύτερη ομάδα, καλώντας τρεις παίκτες από την ακαδημία, τον Βαλδεπένιας, τον Χοάν Μαρτίνεθ και τον Θέστερο, οι οποίοι έχουν σοβαρές πιθανότητες να πάρουν χρόνο συμμετοχής (τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, όπου η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη).

Η αποστολή της Ρεάλ ενόψει Σίτι:

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Φραν Γκονθάλεθ.

Αμυντικοί: Ρίντιγκερ, Ασένσιο, Καρρέρας, Φραν Γκαρσία, Χοάν Μαρτίνες και Βαλντέ.

Μέσοι: Μπέλινγχαμ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Αρντά Γκιουλέρ, Θεμπάγιος και Θέστερο.

Επιθετικοί: Εμπαπέ, Βινίσιους, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Μπραΐμ και Μασταντουόνο.

