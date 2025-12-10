ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κανονικά με Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κανονικά με Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι διαθέσιμος τελικά για τον Τσάμπι Αλόνσο στη μάχη της Ρεάλ με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League.

Πέραν της «ανοιχτής πληγής» που άφησε η εντός έδρας ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Θέλτα με 0-2 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» τόσο στην ψυχολογία των παικτών του Τσάμπι Αλόνσο, όσο και στην βαθμολογία της La Liga, οι «μερέγχες» είχαν να διαχειριστούν τα προηγούμενα 24ωρα και τον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ.

Την Τρίτη (9/12) ο Γάλλος αστέρας δεν προπονήθηκε ενόψει του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) και η παρουσία του κόντρα στους Πολίτες ήταν στον «αέρα». Τελικά, ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να συμπεριλάβει κανονικά τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Το ερώτημα τώρα είναι αν ο 26χρονος επιθετικός θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα ή αν ο Ισπανός τεχνικός θα τον προστατεύσει αφήνοντάς τον στον πάγκο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ρεάλ Μαδρίτης πηγαίνει στο κρίσιμο παιχνίδι με επτά απουσίες (ΚαρβαχάλΤρεντΧουίσενΜιλιτάοΑλάμπαΜεντί και Καμαβινγκά). Για να ενισχύσει την ομάδα, ο Τσάμπι Αλόνσο στράφηκε δεύτερη ομάδα, καλώντας τρεις παίκτες από την ακαδημία, τον Βαλδεπένιας, τον Χοάν Μαρτίνεθ και τον Θέστερο, οι οποίοι έχουν σοβαρές πιθανότητες να πάρουν χρόνο συμμετοχής (τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, όπου η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη).

Η αποστολή της Ρεάλ ενόψει Σίτι:

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Φραν Γκονθάλεθ.

Αμυντικοί: Ρίντιγκερ, Ασένσιο, Καρρέρας, Φραν Γκαρσία, Χοάν Μαρτίνες και Βαλντέ.

Μέσοι: Μπέλινγχαμ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Αρντά Γκιουλέρ, Θεμπάγιος και Θέστερο.

Επιθετικοί: Εμπαπέ, Βινίσιους, Έντρικ, Ροντρίγκο, Γκονθάλο, Μπραΐμ και Μασταντουόνο.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παραλίγο «εμπλοκή» με τη συμμετοχή του Ταρέμι στο Μουντιάλ – Ποιο ήταν το ζήτημα για τον Ιρανό φορ

Ελλάδα

|

Category image

Σοκ με Γουορντ στον Ολυμπιακό - Μένει έναν μήνα εκτός

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπενίτεθ: «Με ενδιαφέρει ότι οι παίκτες προσπαθούν»

Ελλάδα

|

Category image

Κανονικά με Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. προσπαθεί να πείσει τον 15χρονο Γκάμπριελ να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τότε που ήταν διεκδικήτρια...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κάρντιφ ζητά 100+ εκατ. λίρες από τη Ναντ για τον Σάλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μεγάλη επένδυση του Μαρινάκη στο «City Ground»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πάτησε» Βιέννη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι All Stars και προπονητές του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Μόνος στη κορυφή ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παρτίζαν και Πεναρόγια ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2027»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η τελευταία συνάντηση της Γιουβέντους με Κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άφαντος ο Τσιτσιπάς - Οι αρχές δεν βρίσκουν το δίπλωμά του στα αρχεία τους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη