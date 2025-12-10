Η Παλμέιρας «έδεσε» τον Αμπέλ Φερέιρα έως το 2027

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέο συμβόλαιο με την Παλμέιρας έως το 2027 υπέγραψε ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα.

Η Παλμέιρας επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον άλλοτε τεχνικό του ΠΑΟΚ, Άμπελ Φερέιρα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την βραζιλιάνικη ομάδα έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Μετά από έξι σεζόν με την Παλμέιρας, ο Πορτογάλος προπονητής ήταν κοντά στο να παραμείνει τους τελευταίους μήνες και το μόνο που έλειπε ήταν να πέσουν οι υπογραφές. Μάλιστα, ο Αμπέλ Φερέιρα είχε τονίσει σε πρόσφατη συνέντευξή του, η οποία είχε αποδέκτρια την πρόεδρο Λέιλα Περέιρα ότι μεγάλη του επιθυμία ήταν να συνεχίσει να ηγείται της ομάδας. Οπως και τελικά έγινε την Τετάρτη (10/12).

Ο 46χρονος τεχνικός βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Παλμέιρας εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας κερδίσει δέκα τίτλους και από πέρυσι προσπαθεί να καθιερωθεί ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή, μοιράζεται αυτή τη θέση με τον Οσβάλντο Μπραντάο ενώ τους τελευταίους μήνες διεκδίκησε τα τρόπαια του Παουλίστα 2025, το Copa Libertadores και τα πρωταθλήματα Βραζιλίας του 2024 και του 2025, τερματίζοντας και στα τέσσερα ως φιναλίστ.

Ήταν, μάλιστα, η πρώτη σεζόν στην οποία ο Αμπέλ δεν κατέκτησε ούτε έναν τίτλο με την Παλμέιρας. Ωστόσο, η σταθερή παρουσία της ομάδας στις διεκδικήσεις τίτλων έκανε τον τεχνικό να απορρίψει την ιδέα ότι ο κύκλος του στο σύλλογο κλείνει.

 

