Χώρισαν Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ

Τέλος στη σχέση τους αποφάσισαν να δώσουν Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ. Ο 18χρονος σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και η 25χρονη τραγουδίστρια ήταν ζευγάρι από το καλοκαίρι.

Φέρονται να γνωρίστηκαν στο πάρτι ενηλικίωσης του νεαρού Ισπανού επιθετικού τον Ιούλιο και έκτοτε ήταν αχώριστοι, με την ράπερ από την Αργεντινή να είναι παρούσα στις κερκίδες σε αρκετά παιχνίδια των «μπλαουγκράνα», αλλά και να ανεβάζει αρκετά βίντεο των δυο τους στα social media.

Όμως πλέον δεν είναι μαζί, όπως επιβεβαίωσε και η πλευρά του Γιαμάλ στην εκπομπή D Corazon της ισπανικής τηλεόρασης διαψεύδοντας τα σενάρια περί απιστίας. «Δεν είμαστε μαζί. Απλώς χωρίσαμε, αυτό είναι όλο. Όλα όσα λέγονται δεν έχουν καμία σχέση με τη σχέση μας. Δεν έχω απατήσει και δεν έχω υπάρξει με άλλο άτομο», υποστήριξε ο παίκτης.

Η σχέση Γιαμάλ και Νικόλ είχε απασχολήσει πολύ τα ΜΜΕ και είχε αποτελέσει αντικείμενο κριτικής, με την 25χρονη να κατηγορείται από πολλούς για τα εξωγηπεδικά παραπτώματα του ποδοσφαιριστή.

sport-fm.gr