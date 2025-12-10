ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εσωτερική «παρέμβαση» του Γιάννη στους Μπακς

Μία συνάντηση «εντός των τειχών» είχε τις τελευταίες ημέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με ορισμένους από τους συμπαίκτες του, στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο έμπειρος ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Κρις Χέινς, μέσα από το NBA TV. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας σούπερ σταρ θέλησε να επαναφέρει το βάρος της ομάδας αποκλειστικά στις υποχρεώσεις της στο παρκέ και να απομακρύνει κάθε θόρυβο γύρω από τα σενάρια που αφορούν στο μέλλον του.

Ο Χέινς υποστήριξε πως ο Γιάννης μίλησε ανοιχτά στους συμπαίκτες του τόσο για τη σημασία της συγκέντρωσης στους στόχους της σεζόν όσο και για το γεγονός ότι συζητήσεις και δημοσιεύματα σχετικά με πιθανή αποχώρησή του δεν είναι πράγματα που μπορεί να ελέγξει. Η παρέμβασή του, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, έγινε σε μια στιγμή όπου ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα στα αποδυτήρια.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «NBA TV»:

«Πηγές μου μετέφεραν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα σε μερικούς από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Και ξέρετε, μου είπαν ότι το θέμα του ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επαναφέρει το παιχνίδι του στο σωστό επίπεδο, να βεβαιωθεί ότι θα επιστρέψει. Αλλά κατάλαβε και μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί.

Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του. Οπότε, θα δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη