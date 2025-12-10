Οι τοπ 10 Ελλήνες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία

Έλληνες είναι πλέον και οι δυο πιο ακριβοί παίκτες που αγωνίζονται στο Βέλγιο και την Jupiler Pro League, μετά την τελευταία ενημέρωση, πριν από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που παρουσίασε σήμερα (10/12) η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt.

Ενώ ο Χρήστος Τζόλης παραμένει αμετάβλητος στην κορυφή με αξία αγοράς 30 εκατομμύρια ευρώ, πίσω του πλέον ανέβηκε, ο 18χρονος μέσος της Γκενκ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, που είδε την αξία αγοράς του να αυξάνεται-κατά 5 εκατομμύρια ευρώ- στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Μάλιστα η ιστοσελίδα σημειώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον -το τελευταίο διάστημα- της Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον Καρέτσα.

Στην κορυφή της εκτίμησης αξίας των Ελλήνων παικτών, παραμένει ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) με 35 εκατομμύρια ευρώ. Πίσω από τους δύο Έλληνες που αγωνίζονται στην Jupiler Pro League -Τζόλη και Καρέτσα-, βρίσκονται Χαράλαμπος Κωστούλας (Μπράιτον) και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθούν ολοκληρώνοντας την πρώτη δεκάδα: Στέφανος Τζήμας-6ος- (22 εκατ. ευρώ-Μπράιτον), Φώτης Ιωαννίδης-6ος- (22- Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Κωνσταντίνος Τσιμίκας -8ος- (18- Ρόμα), Γιάννης Κωντσαντέλιας (9ος- (17-ΠΑΟΚ), που είναι ο ακριβότερος παίκτης στην ελληνική super league, και οι, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος-10ος- (15-Γουέστ χαμ), Χρήστος Μουζακίτης -10ος- (15-Ολυμπιακός).





ΑΠΕ-ΜΠΕ