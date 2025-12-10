ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι τοπ 10 Ελλήνες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι τοπ 10 Ελλήνες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία

Τζόλης (30 εκ.)-Καρέτσας (28) οι πιο ακριβοί στο Βέλγιο, το πρέσινγκ της Λεβερκούζεν και το τοπ-10 των πιο ακριβών Ελλήνων

Έλληνες είναι πλέον και οι δυο πιο ακριβοί παίκτες που αγωνίζονται  στο Βέλγιο και την Jupiler Pro League, μετά την τελευταία ενημέρωση, πριν από την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, που παρουσίασε σήμερα (10/12) η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Transfermarkt. 

Ενώ ο Χρήστος Τζόλης παραμένει αμετάβλητος στην κορυφή με αξία αγοράς 30 εκατομμύρια ευρώ, πίσω του πλέον ανέβηκε, ο 18χρονος μέσος της Γκενκ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, που είδε την αξία αγοράς του να αυξάνεται-κατά 5 εκατομμύρια ευρώ- στα 28 εκατομμύρια ευρώ. 

Μάλιστα  η ιστοσελίδα  σημειώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον -το τελευταίο διάστημα- της Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον Καρέτσα.

Στην κορυφή της εκτίμησης  αξίας των Ελλήνων παικτών, παραμένει  ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) με 35 εκατομμύρια  ευρώ. Πίσω από τους δύο Έλληνες που αγωνίζονται στην Jupiler Pro League -Τζόλη και Καρέτσα-, βρίσκονται Χαράλαμπος Κωστούλας (Μπράιτον) και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με 25 εκατομμύρια ευρώ. 

Ακολουθούν ολοκληρώνοντας την πρώτη δεκάδα: Στέφανος Τζήμας-6ος- (22 εκατ. ευρώ-Μπράιτον), Φώτης Ιωαννίδης-6ος- (22- Σπόρτινγκ Λισαβόνας),  Κωνσταντίνος Τσιμίκας -8ος- (18- Ρόμα), Γιάννης Κωντσαντέλιας (9ος- (17-ΠΑΟΚ), που είναι ο ακριβότερος παίκτης στην ελληνική super league, και οι, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος-10ος- (15-Γουέστ χαμ), Χρήστος Μουζακίτης -10ος- (15-Ολυμπιακός).

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

UEFA Youth League: Έδειξαν τον δρόμο οι μικροί της Πάφου απέναντι στη Γιουβέντους

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι τοπ 10 Ελλήνες με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανρί για Σαλάχ: «Και εγώ είχα προβλήματα με τους προπονητές αλλά προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πανέτοιμος ο ΠΑΟΚ για Βουλγαρία - Ποιοι μένουν εκτός αποστολής

Ελλάδα

|

Category image

Πέταξε ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Παλμέιρας «έδεσε» τον Αμπέλ Φερέιρα έως το 2027

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραλίγο «εμπλοκή» με τη συμμετοχή του Ταρέμι στο Μουντιάλ – Ποιο ήταν το ζήτημα για τον Ιρανό φορ

Ελλάδα

|

Category image

Σοκ με Γουορντ στον Ολυμπιακό - Μένει έναν μήνα εκτός

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπενίτεθ: «Με ενδιαφέρει ότι οι παίκτες προσπαθούν»

Ελλάδα

|

Category image

Κανονικά με Εμπαπέ η Ρεάλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γ. προσπαθεί να πείσει τον 15χρονο Γκάμπριελ να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τότε που ήταν διεκδικήτρια...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κάρντιφ ζητά 100+ εκατ. λίρες από τη Ναντ για τον Σάλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μεγάλη επένδυση του Μαρινάκη στο «City Ground»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη