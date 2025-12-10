ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκολιτς: «Δεν θα βάλουμε τα κλάματα για τις απουσίες-Σε καλή φόρμα εμείς και η Σαμσουνσπόρ»

Τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου για τη δοκιμασία της ΑΕΚ απέναντι στην Σαμσουνσπόρ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναγνώρισε τις δυσκολίες της αποστολής της ΑΕΚ απέναντι στην Σαμσουνσπόρ, αλλά δεν θέλησε να αναζητήσει δικαιολογίες για τις αρκετές απουσίες που έχει η ομάδα του, στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αγώνα της Πέμπτης (19:45).

«Ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα για μια δύσκολη αναμέτρηση. Η Σαμσουνσπόρ είναι μια ομάδα που περιγράφεται με δύο λέξεις: ένταση και δύναμη. Είναι μια ομάδα δύσκολη. Είχαν να χάσουν για μήνες πριν ηττηθούν από τη Γαλατάσαραϊ, είναι πρώτη στο Conference League και ψηλά στη βαθμολογία στην Τουρκία, όχι αδίκως. Εμείς έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν είναι δικαιολογία ούτε θα βάλουμε τα κλάματα γι’ αυτό. Έχουμε παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση, έτοιμους σε φυσική κατάσταση και ψυχολογία. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια καλή ενδεκάδα. Περιμένουμε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο φορμαρισμένες ομάδες. Θέλουμε να καλύψουμε τους δύο βαθμούς που χάσαμε στο ματς με την Σάμροκ Ρόβερς», τόνισε ο Σέρβος τεχνικός.

Για την απουσία του Ζίνι είπε: «Έχουμε τρεις τραυματισμούς, όλους στην επίθεση. Ο Ζίνι είχε έναν τραυματισμό στον αστράγαλο και δεν είναι έτοιμος, εκτός είναι και ο Πιερό που θα επιστρέψει μετά τις γιορτές, ενώ και ο Γκατσίνοβιτς που έπαιξε εξαιρετικά στα τελευταία ματς είναι εκτός. Είναι τρεις απώλειες μπροστά, ενώ δεν έχουμε στη λίστα τον Ζοάο Μάριο και τον Καλοσκάμη. Έχουμε τον Ελίασον και τον Κουτέσα που επέστρεψαν, όπως και ο Μάνταλος. Δεν περιμένουμε πως θα είναι 100% έτοιμοι, αλλά μπορούν να προσφέρουν για κάποια λεπτά. Έτσι είναι η κατάσταση, δεν θα κλάψουμε γι’ αυτό. Καλούμαστε να βρούμε λύσεις. Να προσθέσουμε και την απουσία του νεαρού Καραργύρη».

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν ομοιότητες με το ματς κόντρα στην Τσέλιε απάντησε: «Δεν βλέπω σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Το ματς με την Τσέλιε είναι πολύ πίσω. Η σεζόν δεν είναι ευθεία γραμμή, έχει σκαμπανεβάσματα, για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για μας. Είναι μαραθώνιος. Υπάρχουν ομοιότητες, γιατί και η Σαμσουνσπόρ παίζει με ένταση. Πιέζουν πολύ, πάνε πολύ στο ένας εναντίον ενός και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε προετοιμαστεί καλά, παρά τις απουσίες μας. Δεν ήρθαμε απλώς να παίξουμε, αλλά για να κάνουμε το παιχνίδι μας. Για να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πιστέψουμε. Δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο, θα είναι μια δύσκολη μάχη, αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να πάρουμε κάτι. Στο ματς με την Τσέλιε όλα τα γκολ που δεχτήκαμε ήταν από λάθη μας. Γι’ αυτό με είδατε εκνευρισμένο, όπως και στο ματς με τον Ατρόμητο. Είχαμε αφαιρέσει το στοιχείο αυτό από το παιχνίδι μας και είναι κλειδί για την αυριανή αναμέτρηση. Αν δίνουμε δώρα, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας».

 

sportfm.gr

Ελλαδα

