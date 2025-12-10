ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Sold out από Μακάμπι στην επιστροφή στο Τελ Αβίβ μετά από δύο χρόνια

Sold out από Μακάμπι στην επιστροφή στο Τελ Αβίβ μετά από δύο χρόνια

H Μακάμπι ανακοίνωσε sold out στην επιστροφή της στο Τελ Αβίβ μετά από δύο χρόνια για αγώνα της Ευρωλίγκας, απέναντι στην Βιλερμπάν.

Κατάμεστο θα είναι το «Γιάντ Ελιάου» στην επιστροφή της Μακάμπι στο Τελ Αβίβ μετά από δύο χρόνια για αγώνα της Ευρωλίγκας, απέναντι στην Βιλερμπάν, το βράδυ της Πέμπτης (21:05).

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο Βελιγράδι, ανακοίνωσε sold out.

Η Μακάμπι αγωνίστηκε τελευταία φορά στη φυσική της έδρα στις 5 Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή πριν από 798 μέρες, και είχε αντιμετωπίσει την Παρτίζαν, ενώ δύο μέρες αργότερα ξέσπασε ο πόλεμος με την Παλαιστίνη.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει. Έχουμε περάσει τόσα πολλά και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε στην έδρα μας. Έχουμε αποκτήσει ξανά την ψυχική μας υγεία, υπήρχε μια λαχτάρα για το πλήθος, για την ενέργεια, η Ευρωλίγκα εδώ στο Ισραήλ είναι πραγματικά συναρπαστική, είναι ξεχωριστή για εμάς, την περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Θα υπάρχει ενθουσιασμός, ορισμένοι παίκτες θα επηρεαστούν διαφορετικά, ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να διοχετεύσουμε αυτή την ενέργεια προς όφελός μας», τόνισε ο Ισραηλινός τεχνικός.

