UEFA Youth League: Έδειξαν τον δρόμο οι μικροί της Πάφου απέναντι στη Γιουβέντους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεγάλη εμφάνιση από τους μικρούς της Πάφου.

Η Πάφος Κ19 πραγματοποίησε μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα εμφάνιση απέναντι στη Γιουβέντους για το UEFA Youth League, δείχνοντας ότι το μέλλον του συλλόγου είναι γεμάτο ποιότητα και προοπτική.

Οι νεαροί Παφίτες απέσπασαν πολύτιμη ισοπαλία 2-2, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 18χρονο Ισπανό Τερρόνες, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας στο 66’ και στο 78’, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Η Γιουβέντους είχε προηγηθεί 2-0 χάρη σε τέρματα του Τιόζο στο 37’ και στο 50’, όμως η αντίδραση των κυανολεύκων ήταν εντυπωσιακή.

Με σωστή τακτική προσέγγιση, και αυτοπεποίθηση, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο οι μικροί της Πάφου ανέβασαν απόδοση, πίεσαν και δικαίως έφτασαν σε ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει την εικόνα τους στο γήπεδο.

Διαβαστε ακομη