Ο Κούτσακος τα έκανε και τα δύο πολύ καλά!

Ο Νικόλας Κούτσακος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΖ.

Ο 21χρονος Κύπριος επιθετικός έδωσε μία ασίστ στο πρώτο γκολ του Γιαννακού, ενώ έκανε ιδανικό τελείωμα για το 2-0. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Μιρ.

Οι γαλαζοκίτρινοι προηγούνται ήδη 3-0 και απλώς μένει να μάθουμε το τελικό σκορ με το οποίο ο ΑΠΟΕΛ θα περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου.