Ξόρκισε την κατάρα η ΑΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση!

Με τη νίκη της στο «Αλφαμέγα» απέναντι στην Ανόρθωση, η ΑΕΛ σταμάτησε ένα πολύ αρνητικό σερί στα παιχνίδια με αντίπαλο την «Κυρία».

Συγκεκριμένα, στα δέκα τελευταία ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι κυανόλευκοι μετρούσαν εννέα νίκες και μία ισοπαλία, ενώ στη Λεμεσό είχαν πέντε σερί νίκες!

Εκτός λοιπόν από τη βαθμολογική σημασία της νίκης επί της Ανόρθωσης, η ΑΕΛ κατάφερε να σταματήσει μια κακή παράδοση απέναντι στην ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια.