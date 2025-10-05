Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (05/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
Cytavision Sports 1
11:00 Γυναικείο: Ομόνοια - Λακατάμια FC
19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC
Cytavision Sports 2
17:00 Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Ύψωνα
20:00 Ομόνοια - Άρης
Cytavision Sports 3
16:00 Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ
18:30 Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 4
13:30 Oυντινέζε - Κάλιαρι
16:00 Φιορεντίνα - Ρόμα
19:00 Nάπολι - Τζένοα
21:45 Γιουβέντους - Μίλαν
Cytavision Sports 5
10:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Shanghai
16:00 Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας
21:15 Σπόρτινγκ - Μπράγκα
Cytavision Sports 6
10:00 Moto GP - Αγώνας
15:00 Formula 1 - Αγώνας
18:00 Κηφισιά - ΑΕΚ
23:15 Πόρτο - Μπενφίκα
Cytavision Sports 7
15:30 Iπποδρομιακή συνάντηση
21:30 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος
Cytavision Sports 8
17:15 Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα
19:30 Εσπανιόλ - Μπέτις
22:00 Θέλτα - Ατλέτικο
Novasports Prime
20:30 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Novasports 2
21:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
Novasports 3
16:30 Στουτγκάρδη - Χάιντενχαϊμ
20:30 Γκλάντμπαχ - Φράιμπουργκ
Novasports 4
18:30 Αμβούργο - Μάιντς
Novasports 6
10:00 Τένις: WTA 1000 - Beijing
Cablenet Sports 1
18:15 Στραμβούργο - Ανζέ
Cablenet Sports 2
13:15 Μπάσκετ: Ρεάλ - Γκραν Κανάρια
16:00 Λιόν - Τουλούζ
18:15 Μονακό - Νις
21:45 Λιλ - Παρί Σεν Ζερμέν
Cablenet Sports 3
15:30 Φέγενορντ - Ουτρέχτη
20:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπαρτσελόνα