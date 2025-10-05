ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (05/10)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πλούσιο το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (05/10)

Δείτε στην TV

Cytavision Sports 1

11:00 Γυναικείο: Ομόνοια - Λακατάμια FC

19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC

Cytavision Sports 2

17:00 Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Ύψωνα

20:00 Ομόνοια - Άρης

Cytavision Sports 3

16:00 Νιούκαστλ - Νότιγχαμ Φόρεστ

18:30 Μπρέντφορντ - Μάντσεστερ Σίτι

Cytavision Sports 4

13:30 Oυντινέζε - Κάλιαρι

16:00 Φιορεντίνα - Ρόμα

19:00 Nάπολι - Τζένοα

21:45 Γιουβέντους - Μίλαν

Cytavision Sports 5

10:00 Τένις: ΑΤΡ 1000 - Shanghai

16:00 Έβερτον - Κρίσταλ Πάλας

21:15 Σπόρτινγκ - Μπράγκα

Cytavision Sports 6

10:00 Moto GP - Αγώνας

15:00 Formula 1 - Αγώνας

18:00 Κηφισιά - ΑΕΚ

23:15 Πόρτο - Μπενφίκα

Cytavision Sports 7

15:30 Iπποδρομιακή συνάντηση

21:30 Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

Cytavision Sports 8

17:15 Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα

19:30 Εσπανιόλ - Μπέτις

22:00 Θέλτα - Ατλέτικο

Novasports Prime

20:30 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Novasports 2

21:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

Novasports 3

16:30 Στουτγκάρδη - Χάιντενχαϊμ

20:30 Γκλάντμπαχ - Φράιμπουργκ

Novasports 4

18:30 Αμβούργο - Μάιντς

Novasports 6

10:00 Τένις: WTA 1000 - Beijing

Cablenet Sports 1

18:15 Στραμβούργο - Ανζέ

Cablenet Sports 2

13:15 Μπάσκετ: Ρεάλ - Γκραν Κανάρια

16:00 Λιόν - Τουλούζ

18:15 Μονακό - Νις

21:45 Λιλ - Παρί Σεν Ζερμέν

Cablenet Sports 3

15:30 Φέγενορντ - Ουτρέχτη

20:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπαρτσελόνα

