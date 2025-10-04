Κετσπάγια: «Η ομάδα έχει τις δυνατότητες να μείνει κατηγορία»

Με την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Τιμούρ Κετσπάγια τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως η ομάδα έχει τις δυνατότητες να μείνει κατηγορία.

«Δεν μας έφταναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είχαμε και δέκα ποδοσφαιριστές άρρωστους. Ίσα-ίσα μπορέσαμε να βγάλουμε 11άδα». Kαι πρόσθεσε: «Ακόμη μία φορά απογοητεύσαμε τον κόσμο. Η Ανόρθωση είναι μία μεγάλη ομάδα και θα πετύχει τον στόχο της».

Για να καταλήξει λέγοντας: «Είναι δύσκολο και για μένα. Είναι 6η αγωνιστική και έχουμε διαφορετικό στόχο από ότι έχουμε μάθει. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται, αυτή είναι πραγματικότητα. Η ομάδα έχει τις δυνατότητες να μείνει κατηγορία. Χρειάζεται αποτέλεσμα».