Μαρτίνς: «Μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε»

Οι τοποθετήσεις Ούγκο Μαρτίνς στο ντεμπούτο του σε αγώνα πρωταθλήματος.

Ήταν λογικό να είναι ικανοποιημένος ο προπονητής της ΑΕΛ μετά τον θρίαμβο με 4-1 επί Ανόρθωσης.

«Είμαστε χαρούμενοι γιατί οι παίκτες αντιλήφθηκαν την ευθύνη. Έδωσαν απαντήσεις ότι θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση. Έχουμε όμως πολύ δρόμο», σχολίασε αρχικά.

Όσον αφορά τις επιλογές του στην ενδεκάδα, είπε: «Έκαναν όλοι εξαιρετική δουλειά αυτές τις μέρες,. Ήταν απλά θέμα επιλογής. Αυτό έχει να κάνει και με τις στατικές φάσεις. Κάποτε θέλεις πιο δυνατούς και ψηλούς».

Και συμπλήρωσε: «Το πρώτο ημίχρονο το χρησιμοποιήσαμε για να κερδίσουν αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές. Μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε. Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα ήταν λογικό να μην έχουν την κατάλληλη αυτοπεποίθηση. Ξέρω τους παίκτες, ξέρω την ποιότητά τους».

