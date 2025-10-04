Το μοναδικό «τρεμπλ» της οικογένειας Κλάιφερτ

Οι γιοι του πρώην επιθετικού Πάτρικ Κλάιφερτ...απέδειξαν ότι το ένστικτο του Ολλανδού θρύλου για γκολ είναι έμφυτο στην οικογένεια, όταν σκόραραν για τρεις συνεχόμενες ημέρες για τρεις διαφορετικούς συλλόγους.

Το σερί αυτής της εβδομάδας ξεκίνησε στο UEFA Youth League την Τετάρτη, όταν ο μικρότερος γιος του και ο 18χρονος εξτρέμ Σιν με σουτ από την άκρη της περιοχής πυροδότησε τη νίκη της Μπαρτσελόνα με 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μια μέρα αργότερα, ο 24χρονος Ρούμπεν, ο οποίος είναι αμυντικός, σκόραρε με κεφαλιά το δεύτερο γκολ στη νίκη της Λιόν με 2-0 επί της Σάλτσμπουργκ στο Europa League.

Ο 26χρονος εξτρέμ της Μπόρνμουθ, Τζάστιν Κλάιφερτ, ολοκλήρωσε το μοναδικό «τρέμπλ», πετυχαίνοντας γκολ με ένα εκπληκτικό μακρινό σουτ στη χθεσινή νίκη με 3-1 επί της Φούλαμ στην Premier League.

«Περήφανος μπαμπάς», έγραψε ο Πάτρικ, ο οποίος είναι τώρα προπονητής της εθνικής ομάδας της Ινδονησίας, στο Instagram αφού οι ομάδες των γιων του κέρδισαν τους αγώνες τους.

Ο Πάτρικ Κλάιφερτ, ο οποίος αγωνίστηκε στην εθνική Ολλανδίας και ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα, η Μίλαν και ο Άγιαξ, σημείωσε σχεδόν 250 γκολ στην διάρκεια της καριέρας του, για συλλόγους και εθνική ομάδα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ