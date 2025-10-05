ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολη η θέση του Παντελίδη στον Asteras AKTOR

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δύσκολη η θέση του Παντελίδη στον Asteras AKTOR

Συνάντηση σήμερα με τη διοίκηση για να ληφθούν αποφάσεις

Κρίσιμες είναι οι ώρες στον Asteras AKTOR μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό με σκορ 2-1 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες διαγράφουν πολύ κακή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς μετά από έξι ματς βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με δυο μόλις βαθμούς, κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί στην μακρά πορεία της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.

Ωστόσο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά και η προβληματική εικόνα της ομάδας, αναμένεται να «πυροδοτήσουν» εξελίξεις.

Οι διοικούντες των Asteras AKTOR, προτίμησαν να μην πάρουν μια «εν θερμώ» απόφαση, αναφορικά με το μέλλον του Έλληνα τεχνικού, αμέσως μετά την ήττα στις Σέρρες και θα μιλήσουν μαζί του σήμερα (5/10), καθώς υπάρχει και η διακοπή η οποία μπορεί να είναι «μαξιλαράκι» αναφορικά με τον χρόνο για πάσα απόφαση.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παντελίδης κατά την ενάρξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου ακούστηκε για πολλές ομάδες στην Κύπρο, όμως στο τέλος ανανέωσε με τους Αρκάδες. Σε περιπτώση διαζυγίου δεν είναι απομάκρο το σενάριο να τον δούμε στο νησί μας ξανά...

Κατηγορίες

ΕλλαδαΚΥΠΡΟΣ

Διαβαστε ακομη