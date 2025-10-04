Ο Τζιωνής... με φανέλα Κακουλλή στο γυμναστήριο!

Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης βρίσκεται ο Μαρίνος Τζιωνής, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Κύπρο για τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Ο Κύπριος διεθνής ανέβασε βίντεο στα social media από τη δουλειά του στο γυμναστήριο, με μία λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη, προπονείται φορώντας τη φανέλα του καλού του φίλου (ΑΪΚ Στοκχόλμης), Ανδρόνικου Κακουλλή.

Μια κίνηση που αποδεικνύει τη στενή φιλία και τη στήριξη ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές, λίγες ημέρες πριν τις σημαντικές αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.