ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού - Μέσα» ο Ρενάτο Σάντσες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού - Μέσα» ο Ρενάτο Σάντσες

Με προβλήματα θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο η ομάδα του Κόντη.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς άλλα προβλήματα το απόγευμα του Σαββάτου (4/10) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο (5/10, 21:30) αγώνα με τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος έκανε και πάλι θεραπεία λόγω του διαστρέμματπος που υπέστη πριν από 10 μέρες, την παραμονή του αγώνα με τους Γιούνγκ Μπόις. Εκτός έμεινε κι ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα και είναι πια σε διαδικασία επιστροφής μετά τη θλάση στη γάμπα που υπέστη πριν από περίπου ένα μήνα.

Από εκεί και πέρα ο Ρενάτο Σάντσες ξεπέρασε το σφίξιμο που είχε στον δικέφαλο μηριαίο μυ και «μπήκε» στην αποστολή, ενώ ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε και τον 18χρονο, Γιάννη Μπόκο, ο οποίος είχε κάνει το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των 23 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.

Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος κα Μπόκος.

Πέρα απ' τους τραυματίες εκτός αποστολής έμειναν και οι Ντάνιελ Μαντσίνι, Αντριάνο Μπρέγκου, Γιώργος Νίκας και Τιν Γεντβάι.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η επιστροφή της ΑΕΛ, ο κατήφορος της Ανόρθωσης και η... ανάσα του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού - Μέσα» ο Ρενάτο Σάντσες

Ελλάδα

|

Category image

Μαρτίνς: «Μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε»

ΑΕΛ

|

Category image

Κετσπάγια: «Η ομάδα έχει τις δυνατότητες να μείνει κατηγορία»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έγιναν στον θρίαμβο της ΑΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξόρκισε την κατάρα η ΑΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα η ΑΕΛ και πότισε και άλλο... δηλητήριο την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Το ότι έχουμε τους ίδιους στόχους με την Ανόρθωση κάτι σημαίνει»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Μπάγερν απ’ τα… αποδυτήρια και ήδη απομακρύνεται απ’ τους διώκτες της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυγουστή: «Όλοι φώναζαν για το πέναλτι του Μόργκαν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νέο... σοκ στο Λονδίνο για τη Λίβερπουλ που έχασε στο 90+6΄ από τη Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τιμώρησε» την... πρώην και δεν το πανηγύρισε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ακρίτας - Απόλλων:Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στην... αγαπημένη του έδρα επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή και νίκη στον πόντο για τον ΑΠΟΕΛ επί του Αχιλλέα

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη