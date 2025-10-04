Χωρίς Ντέσερς η αποστολή του Παναθηναϊκού - Μέσα» ο Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χωρίς άλλα προβλήματα το απόγευμα του Σαββάτου (4/10) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία του για τον κυριακάτικο (5/10, 21:30) αγώνα με τον Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος έκανε και πάλι θεραπεία λόγω του διαστρέμματπος που υπέστη πριν από 10 μέρες, την παραμονή του αγώνα με τους Γιούνγκ Μπόις. Εκτός έμεινε κι ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα και είναι πια σε διαδικασία επιστροφής μετά τη θλάση στη γάμπα που υπέστη πριν από περίπου ένα μήνα.

Από εκεί και πέρα ο Ρενάτο Σάντσες ξεπέρασε το σφίξιμο που είχε στον δικέφαλο μηριαίο μυ και «μπήκε» στην αποστολή, ενώ ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε και τον 18χρονο, Γιάννη Μπόκο, ο οποίος είχε κάνει το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα στο ματς Κυπέλλου με την Athens Kallithea.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των 23 ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή.

Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος κα Μπόκος.

Πέρα απ' τους τραυματίες εκτός αποστολής έμειναν και οι Ντάνιελ Μαντσίνι, Αντριάνο Μπρέγκου, Γιώργος Νίκας και Τιν Γεντβάι.