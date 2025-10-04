ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η επιστροφή της ΑΕΛ, ο κατήφορος της Ανόρθωσης και η... ανάσα του Απόλλωνα

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα και ενώ απομένουν ακόμη τρία παιχνίδια για την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές η ΑΕΛ χαμογέλασε και πάλι ενώ επάνοδο στις νίκες και για τον Απόλλωνα. Οι γαλαζοκίτρινοι θριάμβευσαν με 4-1 επί της Ανόρθωσης ενώ οι κυανόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας του Ακρίτα. Νίκες που τους έφεραν βαθμολογικό ανέβασμα και πάνε στη διακοπή πιο ήρεμοι.

Από την άλλη τα πράγματα στην «Κυρία» πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν μπορεί να βρει σανίδα σωτηρίας και μετά από έξι αγώνες είναι χωρίς νίκη.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ 0-4

(30' πέν. Σωτηρίου, 60', 90+2' Ντράζιτς, 70' Μέουρερ)

Ολυμπιακός - Ένωση 1-1

(90+3΄ Ζοάο Μάριο / 53΄ Λάτσα)

Ακρίτας Χλ. - Απόλλων 0-2

(16΄ Τόμας, 81΄ Μαλεκκίδης)

ΑΕΛ - Ανόρθωση 4-1

(6΄ Φραντζής, 50΄ Κονσεϊσάο, 77΄ Μακρής, 90+3΄ Φεριέρ / 19΄ Βούκιτς)

Κυριακή 05/10

17:00 Εθνικός Άχνας - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC

20:00 Ομόνοια - Άρης

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 17/10

19:00 Πάφος FC – Εθνικός Άχνας

Σάββατο 18/10

19:00 Ανόρθωση – Ακρίτας

19:00 Ένωση – ΑΕΚ 

19:00 Απόλλων – Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή 19/10

18:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Ομόνοια

19:00 Άρης – ΑΕΛ

19:00 ΑΠΟΕΛ – Ολυμπιακός

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

