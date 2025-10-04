Πιέρος: «Πάμε για το επόμενο - ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ»

Με ανάρτηση του στα ΜΚΔ, ο Πιέρος Σωτηρίου έστειλε μήνυμα πίστης και συνέχειας, υπογραμμίζοντας την πρόοδο της ομάδας και τη στήριξη του κόσμου!

Αναλυτικά:

«Η ομάδα ωριμάζει και μαθαίνει. Ένα σύνολο που δείχνει πόσο το πιστεύει, ακόμα και αν έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας.

Σημασία τώρα, έχουν οι τρεις βαθμοί και η δουλειά για να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστούμε τον κόσμο που βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό μας και μας υποστηρίζει από το 1΄-90΄.

Βήμα βήμα. Πάμε για το επόμενο. ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ».