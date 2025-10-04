Ντελ Πιέρο: «Η Μίλαν μπορεί να πάρει το Σκουντέτο»

Ο παλαίμαχος άσος μίλησε ενόψει του αυριανού (5/10, 21:45) ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν και εξήγησε για ποιους λόγους οι «Ροσονέρι» μπορούν να κατακτήσουν τον τίτλο.

Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ιταλικού ποδοσφαίρου και της Γιουβέντους, ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, κλήθηκε να μιλήσει για το επερχόμενο ντέρμπι της «Μεγάλης Κυρίας» με τη Μίλαν, το βράδυ της Κυριακής (5/10, 21:45) για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2006 αρχικά εξήγησε πως ναι μεν το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, ωστόσο δήλωσε πως το ματς του δεύτερου γύρου πιθανότατα να είναι καλύτερο. Στη συνέχεια, εκδήλωσε την πίστη του για τον Ιγκόρ Τούντορ και το έργο που επιτελεί στη Γιούβε.

Ωστόσο, η ενδιαφέρουσα ατάκα προέκυψε σε σχετική ερώτηση για τη Μίλαν και το αν μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο, με τον «Μεγαλέξανδρο» να εξηγεί χαρακτηριστικά τους λόγους για τους οποίους το πιστεύει.

«Για μια σειρά από λόγους, ναι. Επειδή παίζουν μόνο πρωτάθλημα, κάτι που τους επιτρέπει να προετοιμάζονται πολύ καλά για την εβδομάδα και να έχουν παίκτες σωματικά έτοιμους, χωρίς ταξίδια ή πισωγυρίσματα. Και επίσης επειδή έχουν ποιότητα, όχι μόνο τον Ραμπιό, αλλά και τους Μόντριτς, Λεάο, Σάλεμακερς... Είναι μια καλά δομημένη ομάδα».