Ο ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε ήδη τον περσινό του εαυτό

Οι πέντε νίκες σε έξι αγώνες (και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση στη μοναδική ήττα, από την Πάφο), είναι εξαιρετικός απολογισμός για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος μάλιστα μετράει τέσσερα διπλά μετά την τεσσάρα επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Και ναι μεν όλα τους επετεύχθησαν κόντρα στους λεγόμενους «μικρούς», ωστόσο παρατηρώντας τα αντίστοιχα περσινά του αποτελέσματα, η πρόοδος είναι εμφανής.

Την περσινή σεζόν, οι γαλαζοκίτρινοι πανηγύρισαν μόλις τρεις νίκες στα έξι εκτός έδρας παιχνίδια τους με μικρομεσαίους αντιπάλους. Ενώ, στην τρέχουσα σεζόν έδωσε μέχρι στιγμής τέσσερις τέτοιους αγώνες, κερδίζοντάς τους όλους! Δηλαδή, έχει ήδη απολογισμό... +3 βαθμών, έχοντας ακόμη δύο παιχνίδια να δώσει (με Ολυμπιακό και Εθνικό, στον β΄ γύρο).

Θυμίζουμε πως πέρσι ο ΑΠΟΕΛ πήρε διπλά επί Καρμιώτισσας, Ένωσης και Ομόνοιας Αραδίππου ενώ «γκέλαρε» στα εκτός έδρας ματς με Ομόνοια 29Μ, Νέα Σαλαμίνα και Εθνικό (όλα ισοπαλίες). Το φετινό 4/4 επετεύχθη απέναντι σε Κρασάβα, Ένωση, Ακρίτα και Ομόνοια Αραδίππου.

  • O AΠΟΕΛ νίκησε μάλιστα αυτά τα τέσσερα ματς με απολογισμό τερμάτων 12-1.

