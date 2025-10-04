ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μίροτιτς MVP της 2ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

Ο Νίκολα Μίροτις είναι ο MVP της 2ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στη νίκη της Μονακό επί της Dubai BC!

O 34χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην άνετη εντός έδρας νίκη της Μονακό επί της Dubai BC, πετυχαίνοντας 19 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/8 βολές), μαζεύοντας 7 ριμπάουντ, μοιράζοντας 4 ασίστ, κάνοντας 2 κλεψίματα και συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης!

Έτσι, διαδέχθηκε τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ήταν ο πολυτιμότερος της 1ης αγωνιστικής, χάρη στην εμφάνισή του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν Μονάχου.

 

