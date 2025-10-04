ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Moto GP Ινδονησίας: Νικητής ο Μπετσέκι τον αγώνα σπριντ

Ο Ιταλός Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia) κέρδισε τον αγώνα σπριντ του Ινδονησιακού Γκραν Πρι, νικώντας τους Ισπανούς Φερμίν Αλντεγκέρ (Ducati-Gresini Racing) και Ραούλ Φερνάντεθ (Aprilia-Trackhouse) στην πίστα Μανταλίκα.

 Εκκινώντας από την pole position, ο Μπετσέκι -ο οποίος θα ξεκινήσει από την pole position και στο αυριανό GP (5/10)-είχε μια κακή εκκίνηση και βρέθηκε να τον προσπερνούν οι δυο Ισπανοί, αλλά κατάφερε να ανακάμψει και να ξεπεράσει τον Αλντεγκέρ μέχρι  τη γραμμή τερματισμού.

 Ο Μαρκ Μαρκέθ (Ducati), ο οποίος ξεκίνησε ένατος στην εκκίνηση, τερμάτισε έβδομος αφού έλαβε ποινή για μια επικίνδυνη προσπέραση στον Άλεξ Ρινς (Yamaha) στις αρχές του αγώνα. 

 Ο Ισπανός κέρδισε τον έβδομο παγκόσμιο τίτλο του στο MotoGP την περασμένη εβδομάδα στην Ιαπωνία, αλλά η Ducati του δεν επέδειξε τη συνήθη ανωτερότητά της στη Μανταλίκα.

 Ο άλλος οδηγός της Ducati, ο Ιταλός Φραντσέσκο Μπανιάια- δύο φορές πρωταθλητής MotoGP-, τερμάτισε μόλις 14ος, αποτυγχάνοντας στην προσπάθειά του να μειώσει τη διαφορά από τον Άλεξ Μαρκέθ, ο οποίος τερμάτισε 4ος, και είναι μπροστά του για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.

AUTO MOTO

Διαβαστε ακομη