Τα δύσκολα του διπλού

Όπου το βράδυ της Κυριακής (05/10, 20:00) θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ομόνοια. Είναι η τρίτη φετινή εξόρμηση για την ομάδα της Λεμεσού στην τρέχουσα σεζόν. Στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι έκαμψε δύσκολα την αντίσταση της Ομόνοιας Αραδίππου, με τέρμα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού (1-0), ενώ στο δεύτερο δεν μπόρεσε να προσθέσει βαθμό στον λογαριασμό της, δεχόμενο την πρώτη της ήττα στην τρέχουσα σεζόν, από την ΑΕΚ στη Λάρνακα με 3-2.

Τώρα, κόντρα σε μια ομάδα που η «Ελαφρά Ταξιαρχία» σε ολόκληρη την ιστορία της κέρδισε μονάχα μια φορά (σ.σ. στις 10 Φεβρουαρίου 2023 όταν επικράτησε με 2-1), θα επιχειρήσει να ξεφύγει με το διπλό, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το πρώτο μισό του α' γύρου του πρωταθλήματος. Είναι αυτονόητο ότι ενδεχόμενη κατάκτηση των τριών βαθμών σε τέτοια παιχνίδια προσφέρει έξτρα δυναμική ενόψει της συνέχειας.

Στα αγωνιστικά, ο προπονητής της ομάδας, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Κοκόριν, ο οποίος ακολουθεί ειδική θεραπεία σε ιατρικό κέντρο στη Γερμανία για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο, και στον Κοβαλένκο, που πριν από λίγες ημέρες εντάχθηκε στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα, αμφίβολη ήταν η συμμετοχή των Γκάουσταντ, Γκομίς και Μαγιαμπέλα.