ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aυτή τη φορά θα κάνει σεφτέ;

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Aυτή τη φορά θα κάνει σεφτέ;

Η Ανόρθωση πάει απόψε (20:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, διεκδικώντας την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Μια φράση που δεν ήθελαν να ακούσουν με τίποτα οι φίλοι της ομάδας της Αμμοχώστου, ακόμη και γνωρίζοντας ότι θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Με μόλις δυο βαθμούς στους πρώτους πέντε αγώνες και όντας μία από τις δυο ομάδες (σ.σ. η άλλη είναι η Ένωση) που δεν έχουν πανηγυρίσει καθόλου νίκη, τα ζωνάρια έχουν σφίξει για τα καλά στην «Κυρία». Εκτός πλάνων του Τιμούρ Κετσπάγια για τον αγώνα είναι οι Ευαγόρας Χαραλάμπους, Ντιόν, Κατελάρης και Ιωάννου. Οι δυο πρώτοι θα επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ο Κατελάρης είναι τραυματίας, ενώ ο Ιωάννου είναι στο εξωτερικό και πιθανόν να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Δεν υπολογίζεται επίσης ο τιμωρημένος Φουρτάδο.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

UEFA: «Καμπάνα» στην Νις για το ματς με την Ρόμα στο UEL

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ίντερ Μαϊάμι: Πάει για την έκπληξη με Ρεγκιλόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Ο Γιαμάλ δεν είναι καλά, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει και εάν θα προλάβει το Clasico»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιέρος: «Πάμε για το επόμενο - ΜΟΝΟ ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τα δύσκολα του διπλού

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Μίροτιτς MVP της 2ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντελ Πιέρο: «Η Μίλαν μπορεί να πάρει το Σκουντέτο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Moto GP Ινδονησίας: Νικητής ο Μπετσέκι τον αγώνα σπριντ

AUTO MOTO

|

Category image

Aυτή τη φορά θα κάνει σεφτέ;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με τεράστιο «πρέπει» στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

To τρολάρισμα της Domino’s Pizza στον Βαγγέλη Μαρινάκη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αμορίμ: «Δεν παραιτούμαι, υποφέρω χάνοντας ματς, όχι εάν χάσω τη δουλειά μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να χαρεί τα γενέθλιά της με... επανεκκίνηση

ΑΕΛ

|

Category image

Μονόδρομος η... απόδραση για τον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Stoiximan: Ειδικές αποδόσεις στη Cyprus League by Stoiximan

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη