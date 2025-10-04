Aυτή τη φορά θα κάνει σεφτέ;

Η Ανόρθωση πάει απόψε (20:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, διεκδικώντας την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Μια φράση που δεν ήθελαν να ακούσουν με τίποτα οι φίλοι της ομάδας της Αμμοχώστου, ακόμη και γνωρίζοντας ότι θα είναι μία πολύ δύσκολη χρονιά με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Με μόλις δυο βαθμούς στους πρώτους πέντε αγώνες και όντας μία από τις δυο ομάδες (σ.σ. η άλλη είναι η Ένωση) που δεν έχουν πανηγυρίσει καθόλου νίκη, τα ζωνάρια έχουν σφίξει για τα καλά στην «Κυρία». Εκτός πλάνων του Τιμούρ Κετσπάγια για τον αγώνα είναι οι Ευαγόρας Χαραλάμπους, Ντιόν, Κατελάρης και Ιωάννου. Οι δυο πρώτοι θα επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ο Κατελάρης είναι τραυματίας, ενώ ο Ιωάννου είναι στο εξωτερικό και πιθανόν να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Δεν υπολογίζεται επίσης ο τιμωρημένος Φουρτάδο.