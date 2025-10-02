Στα... 615 λεπτά σταμάτησε το σερί της Ομόνοιας στο ΓΣΠ

Το τέρμα που δέχθηκε η Ομόνοια στο 75’ του αγώνα με την Μάιντς, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αμίρι, στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League, σταμάτησε το σερί απαραβίαστης εστία στα παιχνίδια του ΓΣΠ.

Συνολικά 615 λεπτά πέρασαν για να δεχθεί για πρώτη φορά τέρμα στην έδρα της η ομάδα της Λευκωσίας, αφού στα προηγούμενα επτά παιχνίδια κατάφερε να διατηρήσει το μηδέν.

Θυμίζουμε τα προηγούμενα ματς:

Για το πρωτάθλημα:

Ομόνοια-Ακρίτας 3-0

Ομόνοια-ΑΕΚ 1-0

Ομόνοια-ΑΕΛ 5-0

Για τα ευρωπαϊκά προκριματικά:

Ομόνοια-Τορπέντο 1-0

Ομόνοια-Αζάρ 5-0

Ομόνοια-Βόλφσμπεργκερ 2-0