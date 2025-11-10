Λαΐφη, τι έκανες αγόρι μου στο 97’;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ενέργεια του Κωνσταντίνου Λαΐφη στην τελευταία φάση του αιώνιου ντέρμπι προκάλεσε… παραλήρημα!

Η εξαιρετική του κίνηση και η παράλληλη πάσα «πάρε–βάλε» στον Διαμαντάκο, μόνο από αμυντικό δεν θύμιζε. 

Ο 32χρονος διεθνής δείχνει ξανά γιατί αποτελεί πολυτέλεια για τα κυπριακά γήπεδα με τρεις «πνεύμονες», όπως λένε οι συμπαίκτες του, βρίσκεται παντού, καλύπτει χώρους, οργανώνει και δημιουργεί.

Η περσινή του μεταγραφή στους γαλαζοκίτρινους αποδεικνύεται πραγματικά λίρα εκατό, με τον Λαΐφη να μεταμορφώνεται σε ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, δείχνοντας πως δεν είναι απλώς αμυντικός… αλλά ένα «πολυεργαλείο» που κάθε προπονητής θέλει στην ομάδα του!

 

Διαβαστε ακομη