Η απάντηση του Μάρτινς στο ερώτημα της κοπέλας του γιατί πήγε στην ΑΕΛ και τον χρόνο

Για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ΑΕΛ ρωτήθηκε ο Ούγκο Μάρτινς μετά τη δύσκολη πρόκριση επί του Εθνικού Λατσιών.

Όπως σχολίασε ο νέος τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων, την ίδια ερώτηση του είχε κάνει και η κοπέλα του.

 «Η κοπέλα μου, μου έκανε την ίδια ερώτηση δύο μέρες πριν. Γιατί ήρθα στην ΑΕΛ και πόσο θα χρειαστεί να γίνει όπως θέλουμε η ομάδα. Εξαρτάται από τους παίκτες. Έχουμε λίγες μέρες μέχρι το επόμενο όμως μετά τη διακοπή έχουμε χρόνο. Αυτές οι δύο βδομάδες μετά τη διακοπή θα δουλέψουμε σε άμυνα, επίθεση. Οι παίκτες θα λατρέψουν αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Ήρθα εδώ γιατί θέλω να τους μάθω τον τρόπο να κερδίζουν. Με καλό ποδόσφαιρο».

ΕΔΩ όλες οι δηλώσεις.

