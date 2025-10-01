ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Είμαι εδώ με την καρδιά μου και έτσι θέλω να παίζουν και οι παίκτες»

Tις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ΑΕΛ έκανε ο Ούγκο Μάρτινς μετά την δύσκολη νίκη και πρόκριση επί του Εθνικού Λατσιών για τον α’ προκριματική φάση του κυπέλλου.

Για τον αγώνα: «Κρατάω ότι δείξαμε σεβασμό στο παιχνίδι μας με απόλυτη διάρκεια. Ήταν οργανωμένοι και πάλεψαν οι αντίπαλοί μας από τη Β΄ Κατηγορία. Η καριέρα μου είχε δυσκολίες και προχώρησα. Aυτό βλέπω και στην ΑΕΛ και μαζί θέλουμε να προοδεύσουμε μέσα από τις δυσκολίες. Ήταν δύσκολο να αφομοιώσουν σε μία μέρα αυτά που θέλαμε. Είμαι εδώ με την καρδιά μου και έτσι θέλω να παίζουν και οι παίκτες. Πάλεψαν μέχρι το τέλος και αυτό που έδειξαν με το πάθος και καρδιά είναι αυτό που θέλω. Αυτό τους ζήτησα σήμερα και στη συνέχεια θα δουλέψουμε αυτά που χρειάζεται».

Για τον χρόνο που χρειάζεται για να περάσει τη δική του φιλοσοφία: «Η κοπέλα μου, μου έκανε την ίδια ερώτηση δύο μέρες πριν. Γιατί ήρθα στην ΑΕΛ και πόσο θα χρειαστεί να γίνει όπως θέλουμε η ομάδα. Εξαρτάται από τους παίκτες. Έχουμε λίγες μέρες μέχρι το επόμενο όμως μετά τη διακοπή έχουμε χρόνο. Αυτές οι δύο βδομάδες μετά τη διακοπή θα δουλέψουμε σε άμυνα, επίθεση. Οι παίκτες θα λατρέψουν αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Ήρθα εδώ γιατί θέλω να τους μάθω τον τρόπο να κερδίζουν. Με καλό ποδόσφαιρο».

Για τον κόσμο: «Απίστευτοι οπαδοί. Είναι εκπληκτικοί. Μακριά από τη πόλη μας σε μέρα που είναι αργία. Όταν παίρνουμε αυτά τα συναισθήματα από αυτούς δίνουμε και εμείς θετικά συναισθήματα σε εκείνους. Θέλουμε να παλέψουμε για τους οπαδούς μας. Είναι τιμή μου που είμαι σε μια τέτοια μεγάλη ομάδα με τόσο πάθος, με οπαδούς που αγαπούν την ομάδα, το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να τους εντάξουμε στο παιχνίδι μας και να είναι ο 12ος παίκτης μας. Θέλουμε να τους δώσουμε αυτό που τους λείπει τόσο πολύ».

