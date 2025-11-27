ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ίντερ «έριξε» τον Κίβου στο κάπνισμα: «Έκανα τρία τσιγάρα στη σειρά»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ίντερ «έριξε» τον Κίβου στο κάπνισμα: «Έκανα τρία τσιγάρα στη σειρά»!

Ο τρόπος που χάθηκε το ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης και «έσπασε» το αήττητο της Ίντερ στο Champions League, έκανε τον Κρίστιαν Κίβου να βρει παρηγοριά σε… κακή συνήθεια.

Ο Κίβου καθυστέρησε να πάει στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Ίντερ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «νερατζούρι» έχουν ηττηθεί 2-1 με γκολ στο τελευταίο λεπτό παρά την τεράστια προσπάθεια που έκαναν για την ανατροπή, αλλά και το τέρμα που δέχθηκαν σε φάση που υπάρχει χέρι επιτιθέμενου.

Μόλις ο κόουτς των Μιλανέζων ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για την αργοπορία του κι αν μιλούσε στους παίκτες του στ’ αποδυτήρια, εκείνος απάντησε:

«Έκανα τρία τσιγάρα, το ένα μετά το άλλο! Δεν αξίζαμε να χάσουμε αυτό το ματς, κάναμε τα πάντα για να το πάρουμε. Αλλά σε τέτοιες καταστάσεις, αργά ή γρήγορα, στο ποδόσφαιρο και τη ζωή, τα πράγματα γυρίζουν…».

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρώτη φορά προηγήθηκε κι... έχασε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Τέλεια βραδιά, να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με μια κεφαλιά - ποίημα ο Νταβίντ Λουίζ απαντά σε κάθε αμφιβολία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σκάνδαλο στο «Καμπ Νόου» της Μπαρτσελόνα - Δούλευαν παράνομα σχεδόν 80 Τούρκοι εργάτες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ίντερ «έριξε» τον Κίβου στο κάπνισμα: «Έκανα τρία τσιγάρα στη σειρά»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θεοχάρους: «Καλή εμφάνιση και μεγάλο αποτέλεσμα - Καθαρό το πέναλτι και κόκκινη στον Μιναμίνο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ενας βαθμός θα είναι «χρυσάφι» για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Είστε έτοιμοι; Να είστε εκεί!»

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς επιλογή για να κρατηθεί ζωντανή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο κόσμος της Λίβερπουλ έστειλε μήνυμα - Έφευγαν από το τρίτο γκολ της Αϊντχόφεν…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη που θα «κλειδώσει» τα νοκ-άουτ

Ελλάδα

|

Category image

Έδωσε ρυθμό και ήταν λες και έπαιζε και αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Βίνι και Τσάμπι Αλόνσο έφυγαν αγκαλιασμένοι από τον αγωνιστικό χώρο του «Γ.Καραϊσκάκης»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Europa League: Εντός έδρας αποστολές για Ρόμα, Άστον Βίλα και Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη