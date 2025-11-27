Η Ίντερ «έριξε» τον Κίβου στο κάπνισμα: «Έκανα τρία τσιγάρα στη σειρά»!

Ο Κίβου καθυστέρησε να πάει στη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Ίντερ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «νερατζούρι» έχουν ηττηθεί 2-1 με γκολ στο τελευταίο λεπτό παρά την τεράστια προσπάθεια που έκαναν για την ανατροπή, αλλά και το τέρμα που δέχθηκαν σε φάση που υπάρχει χέρι επιτιθέμενου.

Μόλις ο κόουτς των Μιλανέζων ρωτήθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου για την αργοπορία του κι αν μιλούσε στους παίκτες του στ’ αποδυτήρια, εκείνος απάντησε:

«Έκανα τρία τσιγάρα, το ένα μετά το άλλο! Δεν αξίζαμε να χάσουμε αυτό το ματς, κάναμε τα πάντα για να το πάρουμε. Αλλά σε τέτοιες καταστάσεις, αργά ή γρήγορα, στο ποδόσφαιρο και τη ζωή, τα πράγματα γυρίζουν…».