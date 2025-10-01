Μαζί με τον Μπεργκ, αποκόμισε... πονοκέφαλο και ο Μάντζιος

Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Φαμπιάνο και μάλιστα αυτό θα τον κρατήσει εκτός των επικείμενων υποχρεώσεων της Ομόνοιας. Κόντρα σε Μάιντς και Άρη, ο Βραζιλιάνος σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα δει τα ματς από την κερκίδα.

Πονοκέφαλο πέραν του Μπεργκ, αποκόμισε και ο Απόστολος Μάντζιος αφού με το που κυπροποιήθηκε ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας, τον επέλεξε στα δύο πρόσφατα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου.

Και πλέον υπάρχει ερωτηματικό για το ποιος θα τον αντικαταστήσει στα προσεχή ματς του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Πριν τον Φαμπιάνο, επιλεγόταν ο Μολ αλλά σε πολύ κατάσταση είναι και ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Ενδιαφέρον πάντως υπάρχει να δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος που θα βρίσκεται στην αποστολή, η οποία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή (03/10).

Χ.Χ