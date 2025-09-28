Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

Για την αποχώρηση του Ευάγγελο Ανδρέου από την ΑΕΛ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, στη συνέντευξή του στην εκπομπή Goal N’Roll της Cytavision. Ως γνωστό, ο παίκτης συνεχίζει στην Ομόνοια, με την οποία σκόραρε και στους γαλαζοκίτρινους.

«O Ανδρέου για να ξέρετε τον έπαιρνα σχολείο όταν ήταν μικρός. Δεν ήταν ελαφρά την καρδία. Ο προπονητής μου είπε ότι έχει δυο παίκτες και προηγούνται (Νατέλ, Σινγκ), συν ότι ήταν ψηλό το συμβόλαιό του για τα δεδομένα μας» ανάφερε.

Σε ερώτημα εάν είχε γίνει κίνηση για να ανανεώσει ο παίκτης, είπε ότι: «Προτιμούσε να μην ανανεώσουμε τώρα, να το δούμε στο τέλος της σεζόν. Ήρθε η πρόταση από την Ομόνοια και για το καλό και του ποδοσφαιριστή».