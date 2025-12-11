Το πακέτο παικτών που προσφέρουν οι Γουόριορς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να παραμένει στα «πιτς» μέχρι το τέλος του έτους λόγο θλάσης στη δεξιά γάμπα, ωστόσο, το όνομά του παραμένει «καυτό» όσον αφορά τα σενάρια γύρω από πιθανά trades!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Τζέικ Φίσερ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι αποφασισμένοι να μπουν στο κυνήγι της απόκτησης του «Greek Freak» και να χτίσουν ένα απίθανο δίδυμο με τον Στεφ Κάρι!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα, οι «πολεμιστές» είναι πρόθυμοι να προσφέρουν στα «ελάφια» τους Ντρέιμοντ Γκριν, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Μπράντιν Ποντζιέμσκι ώστε να πάρουν ως αντάλλαγμα τον Έλληνα σούπερ σταρ!

Ένα deal που πάντως δύσκολα θα πείσει τους Μπακς, αφού, εφόσον μπουν σε αυτή τη διαδικασία να δώσουν τον Γιάννη, τότε θα ζητήσουν πολλά ντραφτ picks, αλλά και νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες για το μέλλον.