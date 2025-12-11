ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πακέτο παικτών που προσφέρουν οι Γουόριορς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Δημοσιευτηκε:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Γουόριορς φέρονται πρόθυμοι να προσφέρουν τρεις παίκτες στους Μπακς για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να παραμένει στα «πιτς» μέχρι το τέλος του έτους λόγο θλάσης στη δεξιά γάμπα, ωστόσο, το όνομά του παραμένει «καυτό» όσον αφορά τα σενάρια γύρω από πιθανά trades!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Τζέικ Φίσερ, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι αποφασισμένοι να μπουν στο κυνήγι της απόκτησης του «Greek Freak» και να χτίσουν ένα απίθανο δίδυμο με τον Στεφ Κάρι!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα, οι «πολεμιστές» είναι πρόθυμοι να προσφέρουν στα «ελάφια» τους Ντρέιμοντ Γκριν, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Μπράντιν Ποντζιέμσκι ώστε να πάρουν ως αντάλλαγμα τον Έλληνα σούπερ σταρ!

Ένα deal που πάντως δύσκολα θα πείσει τους Μπακς, αφού, εφόσον μπουν σε αυτή τη διαδικασία να δώσουν τον Γιάννη, τότε θα ζητήσουν πολλά ντραφτ picks, αλλά και νεαρούς και εξελίξιμους παίκτες για το μέλλον.

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη