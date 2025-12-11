Προοπτική για το 2Χ2

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Η ισοπαλία με τον Απόλλωνα ήταν το 8ο παιχνίδι της Ανόρθωσης χωρίς ήττα.

Στα οκτώ αυτά ματς, η «Κυρία» μέτρησε τρεις νίκες (μία στο κύπελλο) και πέντε ισοπαλίες. Είναι αλήθεια πως η εικόνα της ομάδας έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Για αυτό και υπάρχει πίστη πως μπορούν να έρθουν οι νίκες οι οποίες θα ανεβάσουν στον βαθμολογικό πίνακα τον σύλλογο.

Τα επόμενα δύο παιχνίδια πάντως δίνουν την ευκαιρία στην Ανόρθωση να φτάσει πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο. Αρχής γενομένης με το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου, όπου η ομάδα θα είναι τυπικά φιλοξενούμενη, η Ανόρθωση μπορεί να επιστρέψει στις νίκες πιστοποιώντας με τρίποντο τη βελτιωμένη της εικόνα. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επίσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», που ακολουθεί, δίνει τη δυνατότητα στην Ανόρθωση να πετύχει δύο νίκες στη σειρά για πρώτη φορά φέτος και να κάνει ένα ουσιαστικό άλμα στον βαθμολογικό πίνακα.

Να σημειωθεί πως η Ανόρθωση δεν κέρδισε ακόμη στο σπιτικό της και για αυτόν τον λόγο είναι μόλις πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Φυσικά δύσκολα χάνει αφού αυτό έγινε μόλις μία φορά, ενώ έφερε και έξι ισοπαλίες.

