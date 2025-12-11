Στηρίζει Αλόνσο ο Κουρτουά: «Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται»

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τα πράγματα για τον Τσάμπι Αλόνσο είναι αρκετά δύσκολα, ωστόσο σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα ο Ισπανός τεχνικός θα συνεχίσει έστω και προσωρινά στον πάγκο της «βασίλισσας».

Ο Τιμπό Κουρτουά πάντως σε δηλώσεις του μετά το χθεσινό παιχνίδι δήλωσε τη στήριξή του στον προπονητή του, τονίζοντας πως δεν τους ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται για τον Αλόνσο το τελευταίο διάστημα.

«Είμαστε με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον στηρίζουμε στο 100% και μπορείτε να το δείτε αυτό και στο γήπεδο. Δεν μας ενδιαφέρουν τα όσα λέγονται από εσάς».

sport-fm.gr