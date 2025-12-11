Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς πέρασε από το «Μπερναμπέου», επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο γήπεδο των Μαδριλένων για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση βρέθηκε σε... κατάσταση incognito και ο Ζινεντίν Ζιντάν, με τον ίδιο να βρίσκεται σε ένα στάδιο που μεγαλούργησε ως παίκτης και ως προπονητής καμουφλαρισμένος.

Παράλληλα, η παρουσία του... φούντωσε εκ νέου τις φήμες περί επιστροφής του ως προπονητής των «μερενχές» σε περίπτωση απομάκρυνσης του Τσάμπι Αλόνσο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της «El Mundο», η Ρεάλ Μαδρίτης ήδη ψάχνει στην αγορά για έναν αντικαταστάτη. Δύο ονόματα ξεχωρίζουν στη λίστα των φαβορί. Ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γάλλος υπήρξε τεχνικός των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης από το 2016 έως το 2018 και από το 2019-2021, με τον 53χρονο να κατακτάει τρία συνεχόμενα Champions League κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως πηγές κοντά στο περιβάλλον του άλλοτε ποδοσφαιριστή αναφέρουν πως ο ίδιος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Zidane estuvo en el Bernabéu viendo el Real Madrid 🆚 Manchester City 👀#UCLxDAZN pic.twitter.com/0UjidYhrSl — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 10, 2025

athletiko.gr