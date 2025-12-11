ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καμουφλαρισμένος Ζιζού είδε Ρεάλ!

H νέα ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και η παρουσία του Ζιντάν στο γήπεδο... άναψε εκ νέου φωτιές για μια πιθανή επιστροφή.

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς πέρασε από το «Μπερναμπέου», επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο γήπεδο των Μαδριλένων για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση βρέθηκε σε... κατάσταση incognito και ο Ζινεντίν Ζιντάν, με τον ίδιο να βρίσκεται σε ένα στάδιο που μεγαλούργησε ως παίκτης και ως προπονητής καμουφλαρισμένος.

Παράλληλα, η παρουσία του... φούντωσε εκ νέου τις φήμες περί επιστροφής του ως προπονητής των «μερενχές» σε περίπτωση απομάκρυνσης του Τσάμπι Αλόνσο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές της «El Mundο», η Ρεάλ Μαδρίτης ήδη ψάχνει στην αγορά για έναν αντικαταστάτη. Δύο ονόματα ξεχωρίζουν στη λίστα των φαβορί. Ο Ζινεντίν Ζιντάν και ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γάλλος υπήρξε τεχνικός των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης από το 2016 έως το 2018 και από το 2019-2021, με τον 53χρονο να κατακτάει τρία συνεχόμενα Champions League κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως πηγές κοντά στο περιβάλλον του άλλοτε ποδοσφαιριστή αναφέρουν πως ο ίδιος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

Φούτσαλ

|

Category image

Πάλι αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Να εκτιμήσουμε τι έχουμε καταφέρει μέχρις στιγμής»

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε 133.000, έχασε για λίγα δευτερόλεπτα άλλες 267

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Το... πικρό τέλος της ΑΕΚ στη Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε βαθμό στο 90΄ ο ΠΑΟΚ στο 3-3 με τη Λουντογκόρετς!

Ελλάδα

|

Category image

Στα 450… φεύγα χάλασε το σερί της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα και κάνει... κουμάντο για μία θέση στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Όχι έτσι… Λύγισε στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ, αλλά έφυγε αήττητη από τη Σουηδία!

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τον Μιραμόν και... σώμα του πρώην Ομονοιάτη Ελάντερ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέρει να το χειρίζεται...

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ελάντερ πάλι απέναντι σε κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη