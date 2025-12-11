Μενέλαος στη Λάρνακα, Σολωμού στη Λεμεσό - Βούλγαρος στο ΒΑΡ
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 14ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου.
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου
17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Αθανασίου Κυριάκος
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Τουμάζου Ανδρέας
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Draganov Dragomir Dimitrov
AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Πάφος F.C.
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Draganov Dragomir Dimitrov
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης