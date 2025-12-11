ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μενέλαος στη Λάρνακα, Σολωμού στη Λεμεσό - Βούλγαρος στο ΒΑΡ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μενέλαος στη Λάρνακα, Σολωμού στη Λεμεσό - Βούλγαρος στο ΒΑΡ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές της 14ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου.

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Στέλιος Κυριακίδης

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

 Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y.

Στάδιο: ΓΣΠ

 Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Τσαμπαλάς Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τουμάζου Ανδρέας

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Draganov Dragomir Dimitrov

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Πάφος F.C.

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

4ος Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Draganov Dragomir Dimitrov

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΕΛΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΟΜΟΝΟΙΑΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H AEΛ έσπασε το αήττητο του ΑΠΟΕΛ κι... έφερε χαμό στην κορυφή

Φούτσαλ

|

Category image

Πάλι αυτός!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Να εκτιμήσουμε τι έχουμε καταφέρει μέχρις στιγμής»

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε 133.000, έχασε για λίγα δευτερόλεπτα άλλες 267

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Το... πικρό τέλος της ΑΕΚ στη Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

Πήρε βαθμό στο 90΄ ο ΠΑΟΚ στο 3-3 με τη Λουντογκόρετς!

Ελλάδα

|

Category image

Στα 450… φεύγα χάλασε το σερί της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή για την ΑΕΚ στη Σαμψούντα και κάνει... κουμάντο για μία θέση στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Όχι έτσι… Λύγισε στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ, αλλά έφυγε αήττητη από τη Σουηδία!

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-1

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τον Μιραμόν και... σώμα του πρώην Ομονοιάτη Ελάντερ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέρει να το χειρίζεται...

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ελάντερ πάλι απέναντι σε κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη