Αήττητος αλλά και εκτός... εξάδας!

Δύο εικόνες παρουσιάζει ο ΑΠΟΕΛ στον α΄ γύρο με τις επιδόσεις του. Η μια αφορά τους εκτός έδρας αγώνες, όπου κάνει πορεία πρωταθλητισμού και ξεχωρίζει από όλες τις άλλες ομάδες. Και τους εντός έδρας, με την πορεία του να είναι μέτρια καθώς μέσα στο ΓΣΠ έχει δεχθεί και τις δύο μοναδικές του ήττες μέχρι στιγμής. Η μία από την Πάφο και η άλλη από την ΑΕΛ.

Στις ειδικές βαθμολογίες των στατιστικολόγων, ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται πρώτος και καλύτερος στους εκτός έδρας αγώνες με 15 βαθμούς (2.14 ο μέσος όρος). Πανηγύρισε τέσσερις νίκες, έφερε τρεις ισοπαλίες και είναι αήττητος, έχοντας περάσει από... ΓΣΠ με Ομόνοια, από την «Αρένα» και από το «Αντώνης Παπαδόπουλος» με ισοπαλίες! Ο συντελεστής τερμάτων μακριά από το ΓΣΠ είναι 16-5. Στη 2η θέση είναι η ΑΕΚ με 14 βαθμούς και στην 3η η Πάφος με 13.

Η στατιστική εικόνα του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τη συγκομιδή αλλάζει στα εντός έδρας παιχνίδια όπου στην ειδική βαθμολογία παρουσιάζεται να καταλαμβάνει την 7η θέση με 10 βαθμούς (1.67 ο μέσος όρος), με τρεις νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Ο συντελεστής τερμάτων είναι 11-6. Πλήγωσε κατά κάποιον τρόπο αρκετά το κοινό του που πάει να τον δει στο ΓΣΠ αφού σε τρία από τα εφτά ματς είχε απώλειες.

Στα... πόδια του

Ξεκινώντας από το Σάββατο εναντίον της Ένωσης Νέων Ύψωνα, ο ΑΠΟΕΛ οφείλει να βελτιώσει την εικόνα του μέσα στο ΓΣΠ. Αν καταφέρει στον β΄ γύρο να αξιοποιήσει καλύτερα την έδρα του και να διατηρήσει τα εξαιρετικά, εκτός έδρας, ποσοστά του, τότε, η διάκριση θα έρθει, ανεξάρτητα από τα όποια άλλα προβλήματα, κυρίως οικονομικά, υπάρχουν.

Για να το πετύχει αυτό, ο προπονητής Πάμπλο Γκαρσία βάζει στο οπλοστάσιο της ομάδας του κάποιους παίκτες και έτσι αυξάνονται οι επιλογές. Ο λόγος για τους Αμπάγκνια, Μαϊόλι και τον Πιέρο Σωτηρίου. Έτσι λοιπόν η ομάδα ισχυροποιείται σε όλες τις γραμμές της κι ας υποστηρίζουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει βάθος στον πάγκο.