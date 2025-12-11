ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πως ένα λογαριασμός κατάφερε να ξεγελάσει χιλιάδες κόσμου για έναν viral πανηγυρισμό

Μια viral φήμη για την υποτιθέμενη απαγόρευση ενός συγκεκριμένου πανηγυρισμού στην Premier League προκάλεσε αναστάτωση στα social media.

Η Premier League είναι συνηθισμένη να ζει... στο δράμα τα τελευταία χρόνια, προσφέρνοντας πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα στο Νησί κυκλοφορεί μία ασυνήθιστη φήμη και συγκεκριμένα μια παράξενη ιστορία, υποστηρίζοντας ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι παίκτες θα δέχονται κίτρινη κάρτα όταν πανηγυρίζουν, γλιστρώντας στο χορτάρι με τα γόνατα.

Καθώς η συζήτηση εξαπλωνόταν στα social media, πολλοί οπαδοί αναρωτήθηκαν αν ένας από τους πιο εμβληματικούς τρόπους πανηγυρισμού ενός γκολ βρισκόταν πραγματικά σε κίνδυνο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική και λέει περισσότερα για τον τρόπο που διαδίδονται διαδικτυακά φήμες παρά για το πώς η Premier League ή οποιοδήποτε κλαμπ αντιμετωπίζει τους πανηγυρισμούς.

Η φήμη ξεκίνησε από μια ανάρτηση στο X, που ισχυριζόταν ότι η Premier League αποφάσισε να απαγορεύσει τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό λόγω ανησυχιών για «τραυματισμούς παικτών» και «πρόβλημα στις αρθρώσεις». Η ανάρτηση υποστήριζε ότι κάθε παίκτης που θα επιχειρούσε αυτόν τον πανηγυρισμό, από την 1η Ιανουαρίου θα έπαιρνε αυτόματα κίτρινη κάρτα. Η διατύπωση φαινόταν αρκετά επίσημη ώστε να ξεγελάσει πολλούς. Κάποιοι οπαδοί αντέδρασαν με θυμό και η ιστορία εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media και στα μεγάλα Μέσα της Αγγλίας.

Μέσα σε λίγες ώρες συζητιόταν σαν να ήταν επιβεβαιωμένη αλλαγή, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση από την διοργανώτρια αρχή, από οποιοδήποτε κλαμπ, από διαιτητικά όργανα ή από φορείς όπως η IFAB. Στην πραγματικότητα όμως υπήρχε μια απλή εξήγηση. Ο λογαριασμός που ανάρτησε την «είδηση» είναι ένα troll προφίλ, το οποίο τακτικά επινοεί ψεύτικες ιστορίες για χιούμορ και για να προκαλέσει αλληλεπίδραση.

Γιατί ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός προκαλεί συζήτηση

Τώρα πολλοί αναρωτιούνται. Από τη στιγμή που η φήμη ήταν ψευδής, γιατί φάνηκε αξιόπιστη σε κάποιους; Ένας λόγος είναι ότι οι πανηγυρισμοί παικτών γλιστρώντας στο χορτάρι με τα γόνατα ενέχουν κάποιους κινδύνους. Με τα χρόνια, οπαδοί και φυσιοθεραπευτές έχουν επισημάνει ότι αυτός ο τρόπος πανηγυρισμού μπορεί να προκαλέσει εκδορές και αμυχές στο δέρμα, μικρούς τραυματισμούς από την πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια και ακόμα και περιστασιακές καταπονήσεις στις αρθρώσεις, αν το γλίστρημα γίνει λάθος ή το γήπεδο είναι άνισο.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι παίκτες μερικές φορές «καταστρέφουν» τον πανηγυρισμό, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο μόνο για να δείξουν εντυπωσιακοί μπροστά στις κάμερες για τα κλικς. Παρ’ όλα αυτά, οι κίνδυνοι θεωρούνται σχετικά μικροί σε σχέση με την ένταση ολόκληρου του αγώνα. Για αυτόν τον λόγο, κανένας αρμόδιος φορέας δεν έχει προχωρήσει σε απαγόρευσή του, ενώ το ιατρικό προσωπικό των ομάδων απλώς συμβουλεύει τους παίκτες να είναι προσεκτικοί και λογικοί.

