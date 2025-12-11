Άλμα στην Παγκόσμια κατάταξη για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη

Στο Νο62 της Παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται αυτή την στιγμή ο Κύπριος Τζουντόκα, Πέτρος Χριστοδουλίδης. Είναι η καλύτερη θέση της καριέρας του στα -66kg!

Στον τελευταίο του αγώνα το Grand Slam στο Τόκυο, ο 21χρονος Τζουντόκα μάζεψε 160 πολύτιμους πόντους για την παγκόσμια κατάταξη. Έφτασε τους 779 πόντους και έκανε άλμα 15 θέσεων.

Το Tokyo Grand Slam και η προετοιμασία του

Στον τελευταίο αγώνα του παγκοσμίου καλενταριού Τζούντο, ο Πέτρος στον γύρο των «32» κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον 27χρονο αθλητή από το Μπαχρέιν (μεταγραφή από το Τατζικιστάν). Μετά από σκληρή μάχη στην κανονική διάρκεια, στην παράταση και σε μόλις 7 δευτερόλεπτα, ο Πέτρος πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη. Στον γύρο των «16» ο κύπριος Τζουντόκα ηττήθηκε από τον Valerio Accogli. Παρόλο που ο Ιταλός είχε παρατήρηση για αρνητικό παιχνίδι, εντούτοις, σε μια επίθεση του Πέτρου με αντιλαβή, ο κατάφερε να πάρει τον αγώνα. Έτσι, ο Κύπριος αθλητής κατέλαβε την 9η θέση.

«Η 9η θέση στο Tokyo Grand Slam είναι πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, διότι πρόκειται για έναν από τους πιο δυνατούς αγώνες στον κόσμο. Αγωνίστηκα με τους καλύτερους του παγκοσμίως και κατάφερα να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο. Επίσης το άλμα μου στην παγκόσμια κατάταξη μου δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο για τη συνέχεια» δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

Ο Πέτρος μεταπήδησε εδώ και 14 μήνες στα -66kg, όμως η μεγάλη άνοδος στην Παγκόσμια Κατάταξη ξεκίνησε τον Οκτώβριο στη Λίμα του Περού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Panamerican Open. Το Νοέμβριο συνέχισε στην Αυστραλία κατακτώντας την 5η θέση στο Australian Open στο Gold Coast. Συνέχισε την προετοιμασία του, για πάνω από ένα μήνα στην Ιαπωνία μαζί με την εθνική ομάδα Τζούντο κάνοντας προπόνηση σε σχολές με κορυφαίους αθλητές με στόχο να εξελεγχθεί. Για τον Κύπριο Τζουντόκα η προετοιμασία ήταν δύσκολη στην Ιαπωνία αλλά αρκετά σημαντική. «Πιστεύω με βοήθησε να βελτιωθώ και μου έδωσε περισσότερη ώθηση για τους αγώνες του Τόκυο αλλά και για το μέλλον» ανέφερε ο Πέτρος.

Για το μακρινό του ταξίδι και τις τεράστιές αποστάσεις ο Κύπριος Τζουντόκα δηλώνει αρκετά τυχερός που έχει την δυνατότητα να ταξιδεύει σε τόσο μακρινούς προορισμούς λόγο του αθλήματος του και ζει αυτές τις εμπειρίες.

«Νιώθω πιο άνετα στα 66kg»

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε στα 60kg ήταν τον Ιούνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. «Ανέβηκα στα 66kg διότι νιώθω ότι μου ταιριάζει καλυτέρα. Προς το παρόν δεν σκέφτομαι να ξανά κατέβω στα 60kg, αν και δεν το αποκλείω εντελώς, αν χρειαστεί στο μέλλον να υπάρξει αυτή η αλλαγή» πρόσθεσε ο αθλητής.

Οι στόχοι για το 2026

Με κυριότερο στόχο την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, ο Χριστοδουλίδης θέλει να αγωνιστεί σε όσους περισσοτέρους αγώνες το 2026 για να μπορέσει πόντους ανεβεί στην παγκόσμια κατάταξη. «Από τον Μάιο αρχίζει και η διαδικασία της Ολυμπιακής πρόκρισης, οπότε εκεί θα είναι στραμμένη η προσοχή μου, με στόχο να μαζέψω βαθμούς και να παλέψω για την πρόκριση» ανάφερε ο 21χρονος Τζουντόκα. Προς το παρόν σχεδιάζει προετοιμασία στην Αυστρία τον Ιανουάριο.

Για να καταφέρει να εξελεγχθεί και να κερδίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, ο Πέτρος έχει στο πλευρό του πολύτιμους χορηγούς για να υλοποιήσει τους στόχους του.

«Όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη στήριξη των χορηγών μου, της ΟΠΑΠ Κύπρου και Χαραλαμπίδης/ Κρίστης, αλλά και τη συνεχή παρουσία της Ομοσπονδίας, του ΚΟΑ και της ΚΟΕ στο πλευρό μου, όπως και του προγράμματος #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη. Ευχαριστώ όλους όσους πιστεύουν σε εμένα. Θα παλέψω και δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να τους δικαιώσω» ανάφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.