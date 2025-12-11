Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ασφαλώς ανάμεσα στους εκλεκτούς είναι ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όπως και ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Μέσα είναι και ο Χακίμι, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος για τη διοργάνωση.