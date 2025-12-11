Με Εσθονία, Σλοβενία και Σαν Μαρίνο η Εθνική Νεανίδων Κ-19

Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων Κ-19.

Η Κύπρος συμμετέχει στη Β’ Κατηγορία της διοργάνωσης και κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Εσθονία, την Σλοβενία και το Σαν Μαρίνο. Οι αγώνες του ομίλου μας θα γίνουν στις 27 Φεβρουαρίου, στις 2 Μαρτίου και στις 5 Μαρτίου 2026 στο Σαν Μαρίνο.

Στη Β’ Κατηγορία σχηματίστηκαν από την κλήρωση έξι όμιλοι. Οι έξι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η θέση του ομίλου τους και η καλύτερη δεύτερη ομάδα από όλους τους ομίλους, θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία για την επόμενη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2026.