Standby για Μαρόκο ο Φράνσις Ουζόχο!

Ο Νιγηριανός τερματοφύλακας της Ομόνοιας ενδεχομένως να πάρει κλήση για το Κόπα Άφρικα από την Εθνική Νιγηρίας.

Αυτό σημειώνουν διάφορες αναρτήσεις στο «Χ» με αφορμή τον τραυματισμό του Stanley Nwabali ο οποίος δεδομένα θα βρισκόταν εντός της αποστολής.

Θυμίζουμε πως το φετινό AFCON θα γίνει στο Μαρόκο τη περίοδο 21/12-18/1.

🚨 BREAKING NEWS FRANCIS UZOHO EMERGES AS FRONT-RUNNER TO REPLACE INJURED NWABALI Super Eagles and Omonia Nicosia goalkeeper Francis Uzoho has emerged as the leading candidate to step in for Stanley Nwabali, who is currently sidelined with an ankle problem and a long-standing… pic.twitter.com/CJshq9tw9O

🚨Omonia Nicosia’s Francis Uzoho is on standby to replace injured Stanley Nwabali for AFCON, per @owngoalnigeria



Nwabali is battling ankle & hand injuries



Head coach Eric Chelle may call on Uzoho if he can’t recover in time, with Maduka Okoye & Amas Obasogie still first choices pic.twitter.com/A50uLlOp3B