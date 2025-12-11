ΦΩΤΟ: Έστησαν... πάρτι μεσημεριάτικα στη Βιέννη οι Ομονοιάτες

Στη Βιέννη βρίσκεται η Ομόνοια για τη μάχη με τη Ραπίντ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League phase του Conference League.

Μαζί της βρίσκονται και πολλοί φίλοι της, αφού έγιναν φύλλο και φτερό τα 2500 εισιτήρια που είχε η Ομόνοια στη διάθεσή της. Μάλιστα είναι και αρκετοί που αγόρασαν εισιτήρια της γηπεδούχου ομάδας.

Το... πάρτι άρχισε νωρίς με την πλατεία της Βιέννης να γίνεται ολοπράσινη και τα συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα.