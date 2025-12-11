Φουρνιέ: Διερωτήθηκε μέσω Τwitter αν η αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ-Άρη είναι μεγαλύτερη από εκείνη Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού

Σταθερά ενεργός στα social media, ο Εβάν Φουρνιέ, διερωτήθηκε μέσω twitter αν η αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από εκείνη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

«Μου είπαν σήμερα ότι η αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από τη δική μας με τον Παναθηναϊκό. Ισχύει;», έγραψε ο Γάλλος γκαρντ στην ανάρτησή του, με τις απόψεις να ποικίλουν στα σχόλια των ακολούθων του.