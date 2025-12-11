Βάρντι: MVP του μήνα στην Serie A στα 38 του

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τι και αν είναι 38 ετών, ο Βάρντι αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της ιταλικής Serie A για τον μήνα Νοέμβριο.

Μπορεί να παίζει για πρώτη φορά εκτός του Νησιού στην καριέρα του, αλλά έχει τον τρόπο να κάνει τη διαφορά και στην Ιταλία, φορώντας τη φανέλα της Κρεμονέζε, ο Άγγλος επιθετικός.

Ο Βάρντι σκόραρε στην ήττα της ομάδας του από τη Γιουβέντους και πέτυχε δύο ακόμα γκολ στη νίκη εναντίον της Μπολόνια, ενώ πήρε φανέλα βασικούσε 5 παιχνίδια.

Όλα αυτά ήταν εκείνα που τον έχρισαν ως πολυτιμότερο παίκτη για τον Νοέμβριο στο ιταλικό πρωτάθλημα.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη